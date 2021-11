Nantes : il essaie de voler une voiture, mais sans la clé à carte le véhicule s'arrête et il est rattrapé

Dans la nuit de samedi à dimanche, un mineur a essayé de voler la voiture d'un homme au niveau de la Chaussée de la Madeleine à Nantes, il s'engouffre dans le véhicule et le démarre. Sans la clé à carte, la voiture s'arrête quelques mètres plus loin et il est rattrapé par le propriétaire.