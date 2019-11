Nantes : il est reconnu coupable d'agression sexuelle sur trois résidentes d'une maison de retraite

Un homme a été jugé ce mercredi 27 novembre devant la sixième chambre du tribunal correctionnel de Nantes et condamné à un an de prison ferme pour avoir agressé sexuellement trois personnes âgées dans un Ephad. Le tribunal a retenu une "importante altération du discernement".

Nantes, France

La procureure avait requis trois ans ferme, ce mercredi, lors du procès de cet Herblinois de 25 ans, il est finalement condamné à un an ferme - plus deux avec sursis s'il ne respecte pas son suivi psychiatrique de 5 ans.

Des victimes de 84, 93 et 94 ans

Les faits se sont déroulés le 2 février 2018, dans une maison de retraite nantaise. Le jeune homme, sous l'emprise de l'alcool, entre en pleine nuit dans l'Ephad en forçant une porte et visite plusieurs chambres. Trois résidentes sont agressées sexuellement.

Il avait prétexté faire partie du personnel, pour emmener une patiente aux toilettes, avant de lui faire subir des attouchements sexuels. Une autre résidente a connu le même sort, "J'ai pensé que c'était un cauchemar", a-t-elle témoigné. Une troisième dame avait été retrouvée avec la chemise de nuit relevée.

Atteint de schizophrénie

La juge a longuement retracé le parcours judiciaire du prévenu, condamné depuis l'âge de ses 15 ans - période où ses parents se sont séparés - à 18 reprises pour des faits de violences, vols, conduite sans permis, détention et usage de stupéfiants.

Elle révèle, via les rapports des experts, qu'il est atteint de schizophrénie. Incarcéré depuis son interpellation, sa détention est très difficile : à la maison d'arrêt de Nantes, il a déclenché un incendie volontaire et s'est auto-mutilé. Dans sa plaidoirie, son avocate a souligné que le laisser en détention a "très peu de sens" et parle même de "cruauté".