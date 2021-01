Nantes : il masque sa plaque d'immatriculation avec du scotch pour tromper les radars

Il avait tout réalisé avec une grande minutie et avait presque pensé à tout. Il est 23h15, ce mardi à Nantes. Intrigués par un automobiliste qui circule au-delà de l'heure d'entrée en vigueur du couvre-feu avec une plaque d'immatriculation non allumée, les policiers décident de passer à l'action et d'arrêter cette Peugeot 208.

Il avait été contrôlé en excès de vitesse à plusieurs reprises

Lors du contrôle, les forces de l'ordre s'aperçoivent que l'homme, âgé de 20 ans circule sans document d'identité ni titre de propriété du véhicule. En effectuant un rapide tour de la voiture arrêté, les policiers nantais découvrent en plus que le jeune conducteur avait pris le soin de masquer sa plaque d'immatriculation pour ne pas être flashé. Et la patrouille va de surprise en surprise. En vérifiant sa plaque, les policiers s'aperçoivent qu'elle ne fait pas référence à la voiture arrêtée mais à une autre de marque Citroën.

Roublard, le jeune contrôlé avait également scotché avec soin une des lettres de la plaque minéralogique avant et arrière de son véhicule pour passer au travers des flashs des radars automatiques. En passant le véhicule au fichier des infractions, les forces de l'ordre se rendent compte que "le véhicule avait été flashé à plusieurs reprises avec la plaque modifiée", indique une source policière. Interpellé dans la foulée, l'automobiliste de 20 ans a été conduit au commissariat et placé en garde à vue.