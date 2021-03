Nantes : il menace de mort des enfants puis son voisin

Il a menacé un enfant de cinq ans dans son immeuble. Un homme de 48 ans, Algérien, habitant des quartiers Nord de Nantes a été arrêté mercredi 3 mars. En début d'après-midi, le suspect s'adresse violemment à des enfants de son immeuble pour une raison inconnue : il passe son doigt sur sa gorge, mimant un égorgement, et essaye même d'attraper un des enfants.

Un peu plus tard, un de ses voisins toque à la porte de l’appartement du suspect, pour comprendre son comportement. L'homme l'insulte, récupère un grand couteau dans sa cuisine et se précipite sur son voisin, qui s'enfuit et appelle la police. Arrivées sur place, les forces de l'ordre interpellent le suspect et le place en garde à vue. Il est finalement pris en charge par une équipe médicalisée, spécialisée en soins psychiatriques au CHU de Nantes.