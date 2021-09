Nantes : il ne se présente pas en justice pour de multiples vols, mais les gendarmes le retrouve

Une histoire digne de Bonnie et Clyde, deux criminels américains amoureux et liés dans leurs larcins. Le 1er septembre dernier, les gendarmes arrêtent un homme de 44 ans à Nantes dans un véhicule, conduit par sa compagne. Ce dernier ne s'est pas présenté au tribunal à la date de sa convocation en justice. Il fait depuis l'objet d'un mandat de dépôt à la maison d'arrêt de Nantes pour y purger une peine de deux ans.

L'histoire finit donc dans cette voiture, mais elle commence bien avant. Les forces de l'ordre sont à la recherche de cet individu car il est soupçonné de multiplier les vols à la roulotte. Il sort d'une peine de neuf mois de prison en mars 2021 pour le même genre de faits. Il reprend alors ses mauvaises habitudes dès le mois d'avril, aidé de sa compagne.

Multiples délits

Une première fois, le couple est repéré sur une caméra de vidéosurveillance en train de payer avec une carte bancaire volée. Avec leurs dossiers, les enquêteurs du Groupe d'enquête de lutte anti cambriolage (GELAC) se met tout de suite sur l'affaire. En effet, ils savent que le couple "risque de perpétrer de nouveaux faits" au vu de leur passé judiciaire.

Plusieurs viols du genre surviennent donc à Carquefou,. Les enquêteurs font alors le lien et décident de fouiller de ce côté. Après de la surveillance, l'homme de 44 ans est interpellé en juin dernier alors qu'il s'apprêtait à payer avec une carte bancaire volée. Lui est alors reproché : 5 vols à la roulotte, 6 escroqueries et une conduite sans permis. Ce dernier se voit alors convoqué une première fois pour le 16 juin.

l'individu en question est de nouveau arrêté juillet 2021 par la police de Nantes, il roule sur un scooter volé avec de la cocaïne sur lui. Il effectue une garde à vue, part en comparution immédiate et se voit ensuite accordé une date de procès plus tard. Lorsqu'il ne se présente pas, les gendarmes mènent l'enquête et remettent alors la main sur l'homme et sa compagne.