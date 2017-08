Nantes : il perd la tête et vole un crâne

Un homme de 36 ans a volé ce samedi une tête en bronze exposée place Graslin dans le cadre du Voyage à Nantes, sous les yeux des employés. Le lendemain, l'une d'elles reconnaît l'individu et appelle la police. L'homme explique aux policiers qu'il pensait que c'était la sienne.

Il a expliqué aux policiers qu'il pensait que cette tête en bronze était la sienne et qu'elle représentait son état d'esprit. Un homme de 36 ans a été interpellé ce dimanche, rue Châteaubriand à Nantes. La veille, il avait volé une statue de bronze représentant une tête, une oeuvre exposée place Graslin, sous les yeux de l'équipe du Voyage à Nantes (VAN). L'homme avait pris la fuite en courant.

Garder cette tête tout le temps avec lui

Le lendemain, dimanche, une employée du VAN le reconnaît et appelle la police. Les policiers retrouvent la statue dans son sac à dos. En garde à vue, l'homme, sans profession et sous curatelle, a expliqué qu'il pensait que cette tête était la sienne. Il voulait l'exposer à son domicile et la garder tout le temps avec lui car "la savoir avec lui lui faisait chaud au coeur".

Convoqué au tribunal en septembre, l'homme était en état d'ivresse. Il avait 0,48 mg/litre de sang. L'oeuvre, quant à elle, est en bon état, fait savoir le VAN. Elle sera de nouveau mise en place ce mardi à 10h.