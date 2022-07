Un jeune de 19 ans a été interpellé par la police, ce samedi soir à Nantes. Il était au volant d'une voiture volée plus tôt dans la journée, qu'il a ensuite incendié pour essayer de faire disparaître les preuves.

Nantes : il prend la fuite dans une voiture volée, et la brûle pour essayer de faire disparaître les preuves

Les policiers ont interpellé le jeune plus tard dans la journée de samedi, sur un scooter.

Tout commence en début d'après-midi ce samedi à Nantes. Un jeune de 19 ans percute la clôture d'une propreté privée avec une voiture et prend la fuite, manque de chance, le propriétaire réussit à le prendre en photo et contacte la police. Les enquêteurs réalisent alors que cette voiture a été déclarée volée une semaine plus tôt. Un vol décrit comme "violent" souffle une source policière.

Le jeune est toujours en fuite, et il décide de se débarrasser de la preuve principale, en incendiant cette voiture. Peu avant la tombée de la nuit, un équipage de la Brigade anti-criminalité (BAC) l'aperçoit sur un scooter, rue de la Basse Chênaie. Ils réussissent enfin à l'attraper pour le placer en garde à vue. Ce dimanche matin, ce jeune homme est toujours en train d'être entendu par les fonctionnaires de police.