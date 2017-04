Nantes : il raconte comment ses voisins se sont jetés par la fenêtre pour échapper aux flammes

Six personnes ont été blessées ce samedi matin dans l'incendie de leur immeuble. Le feu a pris pour une raison encore inconnue dans ce petit collectif de la rue d'Ancin, tout près de la Médiathèque Jacques Demy. Deux personnes ont sauté par la fenêtre pour échapper aux flammes.

Le bilan aurait pu être beaucoup plus grave : quatre habitants intoxiqués par les fumées et deux blessés graves, a priori un père et son fils, ils ont sauté du deuxième étage pour échapper aux flammes.

Les pompiers ont maîtrisé l'incendie mais tous les occupants devront être relogés, à l'image d'Hayam croisé devant l'immeuble ce samedi matin.

"Impossible de respirer, ils ont dû sauter par la fenêtre"

Devant le bâtiment interdit d'accès il raconte : réveillé en pleine nuit par des gens qui crient "aidez-nous". Ses voisins sont bloqués, le hall et les deux premiers étages envahis par les flammes, les fumées montent jusqu'au cinquième et dernier étage là où vit son cousin, il fait tout son possible pour stopper l'incendie :

On a essayé d'éteindre, mais les fumées montaient jusqu'en haut. Des gens sont sortis sur le toit, deux hommes, un père et son fils je crois ont sauté par la fenêtre, c'était impossible de respirer. Mon cosin, lui il a des brûlures, mais ça va aller.

L'immeuble est inhabitable, Hayam se retrouve dans la rue, son chat dans les bras, dans l'attente d'un logement provisoire que la mairie de Nantes devrait lui proposer.