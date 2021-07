Nantes : il refuse de s'arrêter à un contrôle, puis est rattrapé par les policiers

Les policiers effectuaient des contrôles dans le quartier Malakoff à Nantes sur le boulevard Sarrebruck ce samedi après-midi. Un conducteur a refusé de s'arrêter et a tenté de s'échapper. Il a été interpellé et placé en garde à vue.

Ce samedi après-midi, les policiers effectuaient des contrôles dans le quartier Malakoff à Nantes. Ils étaient placés sur plusieurs parties du boulevard Sarrebruck et dans les rues adjacentes. À la vue des fonctionnaires de police, un conducteur a refusé de s'arrêter vers 16h30. Ce dernier a tenté de forcer le barrage mais un policier a déployé un "stop stick" pour crever ses pneus.

Sans assurance et ivre

Le véhicule s'est alors immobilisé quelques dizaines de mètres plus loin, l'homme derrière le volant a tenté de prendre la fuite dans des rues à proximité, avant d'être rattrapé par d'autres agents de police. L'individu a été interpellé et placé en garde à vue. Il était en défaut d'assurance et avait un taux d'alcoolémie supérieur à la limite légale.