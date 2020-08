Nantes : il rentre chez lui et tombe nez à nez avec trois voleurs assis sur son canapé

Ils étaient paisiblement assis sur un canapé avec quelques bijoux en main. Jusque-là, rien d'extraordinaire, sauf que ces trois hommes n'étaient ni dans leur appartement ni les propriétaires des bijoux. L'histoire s'est déroulée, ce samedi au petit matin dans un immeuble du boulevard de la Prairie au Duc, sur l'île de Nantes. Lorsqu'il est entré dans son appartement, le locataire des lieux, un jeune Nantais s'est retrouvé nez à nez avec les cambrioleurs présumés. Surpris, il a immédiatement pris son téléphone et composé le 17.

Une plainte déposée pour "violation de domicile avec dégradation et recel de vols"

Après avoir passé plusieurs jours chez sa petite-amie, le jeune Nantais est rentré chez lui aux alentours de 5h15, ce samedi. Arrivé devant la porte d'entrée de son domicile, il constate que cette dernière est fracturée. L'homme contacte alors la police avant de pénétrer dans son appartement. A l'intérieur, il trouve trois hommes assis sur son canapé et en possession de bijoux "dont ils n'ont pu justifier l'origine", explique une source policière.

Rapidement sur place, les forces de l'ordre ont eu le temps d'arrêter les trois voleurs présumés, sans domicile fixe et étranger. Ces derniers ont été placés en garde à vue. Quelques heures plus tard, le locataire a décidé de porter plainte pour "violation de domicile avec dégradation et recel de vols". L'enquête se poursuit toujours, ce samedi après-midi.