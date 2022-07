Nantes : il retrouve ses deux trompettes volées sur Leboncoin, deux hommes interpellés

Sa pugnacité lui a permis de retrouver ses deux trompettes, volées le 18 juin dernier. Alors que le musicien nantais était en train de décharger son matériel, le ou les malfaiteurs avaient profité d'un instant où les instruments avaient été laissés sans surveillance, dans l'entrée de son immeuble, pour les dérober. Le montant du butin s'élevait tout de même à quelque 7.000 euros. Dépité, la victime était alors allé déposer plainte. C'est finalement sur Leboncoin qu'elle a réussi à les retrouver.

Les policiers tendent un piège aux voleurs

Intrigué par une annonce sur le célèbre site de petites annonces, en début de semaine, le musicien décide de contacter le vendeur pour lui demander plus de détails sur les deux trompettes mises en vente. Sans se douter qu'il échangeait avec sa victime, le malfaiteur lui fait parvenir d'autres photos des instruments. Il n'y a plus de doute. Le musicien alerte alors les policiers nantais et prend rendez-vous avec le voleur présumé, près du boulevard des Anglais.

Il est convenu que la transaction se fasse au pied d'un immeuble. Les policiers de la Brigade anticriminalité décident alors de se mettre en planque. Ils attendront que le suspect se présente avec les deux trompettes pour l'interpeller. Dans l'appartement du voleur présumé, un autre individu sera arrêté. Un scooter déclaré volé il y a plus d'un an a également été saisi.