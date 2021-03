Nantes : il veut vendre son iPhone sur Leboncoin et tombe dans un guet-apens

Deux jeunes de 15 ans ont été interpellés et placés en garde-à-vue pour vol par les policiers à Nantes, lundi 15 mars, après avoir tendu un guet-apens sur le site du Boncoin. Le propriétaire d'un iPhone 10 avait posté une annonce, pour vendre son téléphone à 400 euros. La victime avait rendez-vous devant un restaurant rapide, à l'angle de la rue Marmontel et de la Chaussée de la Madeleine.

Deux lycéens scolarisés dans la même classe

Sur place, un des deux jeunes demande à essayer le portable avant de prendre la fuite. Le propriétaire du téléphone se lance à leurs trousses, il parvient à rattraper le premier et l'immobiliser. Il est aidé de deux ouvriers affairés sur un chantier de construction à côté. Mais le smartphone n'est pas sur l'adolescent. Il est interpellé. Son complice et camarade de classe est arrêté quelques heures plus tard par les policiers de la brigade anti-criminalité, qui retrouvent le téléphone volé.

Les deux mis en cause sont convoqués devant le tribunal le 15 avril prochain. La police recommande aux internautes de privilégier des lieux de rendez-vous fréquentés et de s'informer sur les acheteurs.