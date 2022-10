Nantes : ils ont cumulé des centaines de CDD, la Poste condamnée à leur verser 1.3 million d'euros

Fin 2011, la Poste décide de fermer le centre de tri de la Poste du Bellem, dans le Bas-Chantenay, à Nantes (Loire-Atlantique). Il avait ouvert en 1996, suite aux grandes grèves de 95. Une trentaine de CDI et fonctionnaires y travaillent, mais aussi des CDD, des intérimaires : quelque 70 personnes. En tout, ces CDD et intérimaires vont cumuler plus de 4.000 contrats. Quand le centre ferme, les CDI et fonctionnaires sont réorientés vers d'autres postes, pas les CDD et intérimaires.

1.3 million d'euros que se partageront 18 anciens collaborateurs

Commence alors pour 18 d'entre eux, soutenus par la syndicat Sud-PTT, un long combat pour que ces années soient considérées comme un CDI et la fin de collaboration comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Après dix ans de procédure - conseil des prud'hommes, cour d'appel de Rennes puis la cour de cassation, dernier recours engagé par la Poste qui contestait les précédentes décisions favorables à ses anciens salariés - la Poste est condamnée à leur verser 1.3 million d'euros.

"Quand la Poste a décidé de fermer cet établissement, les précaires ont été éconduits six mois avant la fermeture afin d'éviter que la Poste ne soit contrainte de les intégrer au plan social ou soit obligée de leur verser les indemnités conventionnelles de rupture", indique le syndicat Sud-PTT. "Déposer contre la Poste pour ces personnes ce n'est pas évident au départ. Pour elle, c'était le pot de terre contre le pot de fer", précise Stéphane Tomaszek, défenseur prud'homal Sud-PTT. Ces 18 anciens collaborateurs ont cumulé plus de 1.500 contrats intérim ou CDD.

"Ils ont tellement été atteint qu'ils ont eu des périodes de dépression" - Stéphane Tomaszek de Sud-PTT

Le syndicaliste met en avant les CDD renouvelés la veille pour le lendemain, ceux pas signés dans les temps ou encore ces deux femmes qui dès qu'elles font connaître leur grossesse, ne se voient plus proposer de contrat, pour en avoir à nouveau quelques mois plus tard : "Elles n'ont pas eu de congés maternités comme leurs collègues en CDI" détaille-t-il. "Et à cela, vous ajoutez le fait que dès que vous recommencez un CDD, vous recommencez au salaire de base. Vous n'avez jamais d'ancienneté cumulée. Vous imaginez le gain pour la Poste et la perte pour les salariés." Selon Stéphane Tomaszek, la situation a été mal vécue par ces personnes qui ont donné beaucoup d'années à cette entreprise : "Ca laisse des traces. Ils ont tellement été atteints qu'ils ont eu des périodes de dépression."

Une fin d'aventure "très mal vécue"

Cet ancien salarié, la quarantaine, a lui cumulé plus de 100 contrats, des CDD d'abord puis des missions intérim. Il a travaillé plus de 10 ans à la Poste-Bellem, comme agent de tri ou agent administratif. Aujourd'hui, il a comme ressource l'allocation adulte handicapé, alors forcément cette indemnisation, même si elle fut longue à obtenir, est bienvenue. Lui doit toucher environ 70.000 euros. "Ce sont des sommes très conséquentes pour des personnes comme nous qui ont de petits revenus. Certains d'entre nous n'ont pas retrouvé d'activité ou sont en intérim. La manière dont la Poste nous a considérés les dernières années, quand ils ont su qu'ils allaient fermer, ils n'ont pas été corrects. On a donné du temps à ce centre, on l'a monté, on l'a fait fonctionner. Nous étions aussi sa colonne vertébrale et ça été très mal vécu par les anciens intérimaires", confie-t-il ce lundi après-midi.

Contactée, la direction de la Poste en Pays de La Loire n'a pas donné suite à notre demande d'interview ou de réaction en cette fin de journée.