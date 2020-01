Nantes : ils ont dû évacuer leur immeuble le soir du réveillon à cause d'un incendie criminel

Nantes, France

Nantes est touché depuis fin décembre par une série d'incendies volontaires dans des immeubles. Le dernier d'entre-eux, ce sont les habitants de cet immeuble, près du quai de la Fosse, qui en ont fait les frais, le soir du réveillon du nouvel an.

De la fumée dans les couloirs à 4 heures du matin

Christiane, membre du conseil syndical de la copropriété raconte que l'on a frappé à sa porte, vers 4 heures du matin : _"D'abord, je n'ai pas voulu ouvrir. On ne sait jamais à cette heure là. Puis quand j'ai vu que c'était noir à travers l'œilleton, j'ai ouvert et c'est là que j'ai vu une épaisse fumée. Je me dis 'là, ça craint'"._

Les pompiers ont évacué Christiane et une vingtaine d'autres personnes dans le hall de l'immeuble voisin, où ils sont restés une heure avant de pouvoir regagner leurs appartements. "Ils sont intervenus relativement vite", note la copropriétaire.

L'électricité rétablie rapidement

Enedis est intervenu le matin même et vers 13 heures, il y avait à nouveau du courant. On peut toujours voir des traces noires à proximité du compteur électrique. "Et puis ça sent encore très fort, notamment à l'armoire électrique", poursuit Christiane.

Des débris sont encore visibles, au pied du compteur. © Radio France - Paul Sertillanges

Le troisième feu s'est déclaré dans le parking. On peut encore y voir une moto bien abîmée et des bouts de papiers placés dans les pneus de plusieurs voitures ; visiblement des tentatives avortées d'incendies volontaires.

Plusieurs véhicules ont été endommagés. © Radio France - Paul Sertillanges

L'assurance de la copropriété doit évaluer le préjudice dans les prochains jours.