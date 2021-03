Nantes : ils proposent de la drogue à des policiers et terminent en garde à vue

Voilà une transactions qu'ils ne vont pas oublier. Deux dealers seront convoqués devant la justice pour avoir proposé de la drogue à trois policiers, dans le secteur du Clos Toreau à Nantes. Une interpellation qui s'est déroulée en présence d'une vingtaine d'individus, cagoulés, et armées de bâton.

Cocaïne, cannabis ?

Ce dimanche 21 mars, rue d'Ascain, trois policiers se rapprochent en voiture d'un hall d'immeuble. Un homme de 18 ans se rapproche des agents et propose spontanément des produits stupéfiants, à savoir de l'herbe, de la résine de cannabis ou du cocaïne. Le jeune homme précise qu'il n'a pas la marchandise sur lui, mais qu'il peut s'en procurer.

Les policiers patientes sur le parking, et un scooter arrive, et le conducteur âgée de 16 ans entre dans le hall de l'immeuble avec un sachet bleu contenant 11 cocottes. Un "conditionnement prévus habituellement pour contenir de la cocaïne" précise la police de Nantes.

Une interpellation difficile

Une interpellation qui a fait converger une vingtaine personne, capuches et cagoules sur le visage, armés de bâton pour certain, de casque de motos et de cailloux, en direction des agents.. Ce n'est qu'a l'arrivée de renfort que les jeunes ont pris la fuite.

Les deux jeunes hommes été interpellés et seront présentés dans quelques mois devant la justice.