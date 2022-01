Nantes : incendie dans un parking, 150 personnes évacuées

Un incendie s'est déclaré dans un parking semi-enterré de la place Rosa Parks lundi en début d'après-midi à Nantes. Il était un peu plus de 14 heures quand l'alerte a été donnée, ce parking appartient à une résidence de 8 étages qui abrite des commerces et des bureaux. Aussitôt, une trentaine de pompiers et 10 engins se sont rendus sur place dans le quartier Malakoff. Le feu a été éteint au moyen de deux lances, il a généré un important panache de fuméequi a nécessité l'évacuation de 150 personnes. Aucun blessé n'est à déplorer.

L'incendie dont l'origine est inconnue a détruit 5 voitures, les fumées se sont propagées dans plusieurs commerces et à une salle de sport situés au-dessus du parking.