Nantes : interpellés hors manifestation, ces gilets jaunes protestent

Ces 14 gilets jaunes ont été interpellés et placés en garde à vue "pour rien", ce vendredi 12 avril, alors qu'ils confectionnaient des banderoles. Ils ont été relâchés après 24 heures de garde à vue. Depuis, ils ont contacté plusieurs avocats.

Nantes, France

"Nous avons été en garde à vue pour rien" assurent-ils. Ces 14 gilets jaunes ont été interpellés, vendredi 12 avril, la veille du 22ème samedi de mobilisation, alors qu'ils confectionnaient des banderoles sur l'île de Nantes, en bord de Loire prêt de l'arrêt Vincent Gâche. Le motif mis en avant est la "participation à un attroupement formé en vue de la préparation de violences volontaires ou de dégradations".

Il y a eu une atteinte claire à la liberté d'expression"

- Isabelle, gilet jaune interpellée le 13 avril

Après 24 heures en garde à vue, ils ont été relâchés le samedi en milieu d'après-midi. "Nous ne sommes pas allé manifester ce jour là, nous avions surtout envie de rentrer chez nous et prendre une bonne douche", lâche l'un d'eux, dénonçant de mauvaises conditions de garde à vue "à 8 dans une cellule".

Isabelle veut, à travers leur garde à vue, dénoncer les autres garde à vue "abusives" que subissent les gilets jaunes. © Radio France - Paul Sertillanges

"Nous avons contacté des avocats"

"Le parquet n'a encore pris aucune décision à notre sujet, affirme un des gilets jaunes interpellés. Mais nous avons déjà pris contact avec des avocats pour voir quelle suite donner à cette histoire." Isabelle ajoute : "On voudrait dénoncer cet abus de garde à vue mais pour l'instant on est un peu coincé comme le parquet n'a pas donné de décision. On peut encore être convoqué".