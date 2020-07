Nantes : intervention du RAID après des détonations

La nuit de dimanche à lundi a été mouvementée dans le quartier du Vieux-Doulon à Nantes. Les habitants ont appelé la police après avoir entendu des cris de femmes, des pleurs d'enfant et surtout des détonations d'arme à feu. Le RAID est intervenu sur place et à interpellé un père de famille.

La brigade anti-criminalité est intervenu, dans la nuit de dimanche à lundi, dans le quartier du Vieux Doulon vers 00h20. Un peu avant leur intervention des habitants ont appelé la police après avoir entendu des cris de femme, des pleurs d'enfant et plusieurs détonations d'arme à feu. Les policiers ont mis plusieurs minutes à savoir d'où provenaient les tirs mais après trois nouvelles détonations, ils ont identifié le bâtiment et ont appelé leurs collègues du RAID.

Les agents du RAID ont mis en place un périmètre de sécurité et ont essayé d'entrer en contact avec la famille, sans réussite. Le père de famille a fermé la porte à clef et a cessé la dispute et les tirs à la vue des policiers.

L'homme a tenté de s'évader

Lorsque les forces de l'ordre s'apprêtent à entrer en action pour interpeller le père de famille, celui-ci s'échappe par la fenêtre et chute du troisième étage de l'immeuble dans lequel il habite. Lors de sa chute, l'homme se blesse gravement sans pour autant mettre ses jours en danger. Il a ensuite été transporté au CHU de Nantes.

Une fois le trentenaire interpellé. Les policiers sont entrés dans l'appartement et ils ont découvert une femme et un enfant terrifiés mais sans aucune blessure. La police a saisi un pistolet d'alarme, tirant des balles à blanc.

L'homme a passé la nuit en garde à vue.