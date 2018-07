Nantes / interview de l'avocat du CRS - "Il a tué quelqu'un, il a menti, il va être poursuivi, tout s'effondre pour lui"

Par Pascale Boucherie, France Bleu Loire Océan et France Bleu Périgord

Rebondissement dans l'affaire Aboubakar Fofana. Le CRS qui a tiré sur le jeune homme de 22 ans mardi soir à Nantes et qui l'a tué vient de reconnaître qu'il l'avait fait par "accident" et non "par légitime défense". Son avocat Laurent-Franck Liénard va se battre pour qu'il ne soit pas écroué.