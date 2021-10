Nantes : ivre, il tente de semer la police avant d'être rattrapé

Dans la nuit de samedi à dimanche, les policiers tentent de contrôler un véhicule, mais le conducteur décide de fuir dans le quartier Malakoff à Nantes. Les fonctionnaires de police réussissent à l'intercepter avec une herse dépliante, le jeune au volant était ivre et roulait sans permis

Les fonctionnaires ont essuyé des tirs de projectiles pendant la course poursuite

Une course poursuite s'engage dans la nuit de samedi à dimanche dans le quartier de Malakoff à Nantes. Une voiture de police s'approche d'un véhicule et lui fait signe de s'arrêter. Le conducteur refuse et accélère pour essayer de semer les fonctionnaires. Mais les forces de l'ordre décident de le prendre en chasse, ils essuient alors des jets de projectiles venus des toits d'immeubles.

Finalement, ils réussissent à l'intercepter à l'aide d'une herse dépliante. Une fois à l'arrêt, ils contrôlent le conducteur qui n'a que 19 ans. Ce dernier roulait sans permis, et il revient positif au contrôle du taux d'alcoolémie avec 1 gramme d'alcool par litre de sang.