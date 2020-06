Un homme de 32 ans a été interpellé par les policiers et placé en garde à vue ce jeudi soir à Nantes. Ivre, l'homme a tenté de voler un pack de bières dans une épicerie située boulevard Jules Verne. Arrivés sur place, les policiers constatent qu'il est ivre et l'interpellent.

Nantes : ivre, il tente de voler des bières dans une épicerie et menace des policiers avec un cutter

Alertés par un appel au 17, les policiers se rendent au 196, boulevard Jules Verne, ce jeudi soir à Nantes. Devant une épicerie, il découvrent un homme ivre, qui a tenté de voler un pack de bières. Lors de son contrôle, les forces de l'ordre constatent qu'il présente une plaie saignante au niveau du nez, et qu'il est ivre. L'homme, âgé de 32 ans, sort alors un cutter de sa poche et menace les policiers qui sont obligés de reculer. Il est vite maîtrisé et désarmé.

Lors de son interpellation, l'homme donne deux coups de pieds aux policiers. Il est emmené au commissariat et placé en garde à vue. A l'issue de sa garde à vue ce vendredi, il s'est vu remettre une convocation devant le tribunal correctionnel de Nantes pour le 15 mars 2021. Pour tentative de vol, dégradations volontaires de biens privés et violences sur policiers avec arme en état d'ivresse.