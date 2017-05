Nantes : Ivres, ils dérobent 34 cierges dans la cathédrale

Trois jeunes ont été interpellés ce samedi à Nantes près de la Cathédrale. Ivres, ils venaient de voler 34 cierges dans l'édifice. Placés en garde à vue, ils ont été remis en liberté ce dimanche.

C'est une virée pas très catholique. Il est neuf heures ce samedi quand trois jeunes s'introduisent dans la cathédrale de Nantes. Il y a là, deux garçons et une fille. Ils sont étudiants, ont une vingtaine d'années et sont passablement éméchés après une soirée bien arrosée. L'un d'eux a près d'un gramme huit par litre de sang. A l'intérieur, ils dérobent 34 cierges dont l'imposant cierge pascal. Il mesure plus d'un mètre de haut. Ils détruisent également un siège. Puis, ils sortent sur le parvis et commencent à taguer le pare choc d'une voiture avant d'être interpellés par la police. Placés en cellule de dégrisement, puis en garde à vue, ils ont été remis en liberté ce dimanche. Ils risquent au maximum trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende. La bonne nouvelle, c'est que le recteur du Diocèse a tout de même pu récupérer les cierges en bon état.