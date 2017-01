Nantes : jet de pierre contre le local de l'association Aides

Le local de l'association Aides de Nantes a été la cible d'un jet de pierre dans la nuit de vendredi à samedi. Une vitrine a été cassée.

Le local de l'association Aides situé rue Baron à Nantes a été victime d'un acte de vandalisme dans la nuit de vendredi à samedi. Une pierre a été jetée sur la vitrine et a brisé le verre, "il va falloir changer toute la vitrine car il y a un gros trou" expliquait lundi un membre de l'association pour qui cet acte revêt un caractère homophobe. Selon lui, c'est l'affiche placardée en vitrine qui était visée, il s'agit d'une photo noir et blanc de la dernière campagne de communication de Aides. Elle montre deux hommes, un couple de danseurs nus, faire l'amour.

Aides va déposer plainte.

Cette campagne de prévention et de sensibilisation s'appuie sur 4 visuels en noir et blanc signés Mathieu César, le photographe présente des couples faisant l'amour lors d'une activité sportive ou artistique (danse, piano, plongée sous-marine et parachutisme). L'un des deux partenaires est séropositif et transmet son savoir et son talent à l'autre. L'objectif du message est de dire que "les séropositifs ont beaucoup de choses à transmettre, mais pas le virus du sida" selon l'agence TBWA/Paris qui a conçu cette campagne.

L'association Aides de Nantes a décidé de porter plainte, lundi après-midi, ses responsables ont reçu la visite de Katell Favennec, conseillère municipale déléguée à la lutte contre l'homophobie.