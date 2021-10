Nantes : une manifestation et quelques débordements en marge de la venue d'Éric Zemmour

Alors que syndicats et partis de gauche s'étaient donnés rendez-vous dans le centre-ville de Nantes, ce samedi après-midi, d'autres ont préféré manifester au plus près du Zénith de Nantes, où Éric Zemmour réunissait ses soutiens. Environ 500 personnes se sont retrouvées sur le parking du centre commercial Atlantis, plusieurs heures avant l'arrivée du polémiste d'extrême-droite. Si des heurts ont éclaté entre forces de l'ordre et manifestants après que certains ont pénétré sur la quatre voies afin de s'approcher des aficionados d'Éric Zemmour, aucun affrontement n'a eu lieu entre les deux parties.

Face aux manifestants, les soutiens scandaient "Zemmour président"

La tension est montée d'un cran entre anti-Zemmour et forces de l'ordre bien avant que le polémiste ne foule le parvis du Zenith de Nantes. Présents en nombre, policiers et gendarmes ont fait usage à plusieurs reprise de gaz lacrymogène afin de disperser les manifestants - dont une trentaine entièrement vêtus en noir - qui avaient interrompus la circulation sur la Nationale 444 en pénétrant sur la quatre voies.

La passerelle permettant d'enjamber la route et fermée par arrêté préfectoral a néanmoins était investie par plusieurs opposants. Des projectiles dont un caddie ont été lancés sur les CRS présents de l'autre côté du passage. Ces derniers ont alors à nouveau fait usage de gaz lacrymogène. Quant aux soutiens de l'ancien animateur télé, amassés derrière des grillages, ils ont tenté de se faire entendre en scandant "Zemmour président".