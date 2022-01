Nantes : l'affaire Léa Petitgas dans l'émission "Appel à témoins" de M6

Dans son émission "Appel à témoins" présentée par Julien Courbet et Nathalie Renoux, M6 reviendra sur l'affaire Léa Petitgas ce lundi 31 janvier. La Nantaise a disparu il y a maintenant quatre ans. Et depuis, plus rien. L'ambition de cette émission est de relancer l'enquête qui piétine depuis plusieurs années. Sur le plateau, le père de la jeune femme, sa belle-mère, sa sœur et deux amis seront présents.

Le principe d'"Appel à témoins" est d'aider à faire avancer des enquêtes non résolues grâce aux appels de téléspectateurs. Douze policiers et gendarmes sont en plateau pour recueillir les témoignages en direct. Les téléspectateurs peuvent également interagir en direct sur les réseaux sociaux.

L'énigme de la disparition de Léa Petitgas

Pas un indice, aucune trace. Léa Petitgas, 1m47, brune aux yeux verts, s'est comme volatilisée. 13 décembre 2017, la jeune femme de 20 ans passe la soirée avec un ami dans son appartement du quartier Canclaux. Il est la dernière personne à l'avoir vue. Le lendemain, la Nantaise ne se présente pas à son travail. Son téléphone cesse d'émettre. Plus de mouvements bancaires. Son appartement où elle vit seule est passé au peigne fin. Rien n'a bougé, les deux chats sont sans nourriture. Des plongeurs sondent alors la Loire, sans rien trouver. Un avis de recherche est partagé des dizaines de milliers de fois sur les réseaux sociaux, mais là encore cela ne donne rien.

Quelles pistes ?

Quatre ans plus tard, quelles pistes restent envisagées ? L'émission "Appel à témoins" en dénombre trois principales. D'abord la disparition volontaire. Ensuite, la piste de l'entourage familial parce que la jeune femme aurait eu des relations tendues avec certains de ses proches. Et enfin, il y a la piste de la mauvaise rencontre. Un agresseur dont elle aurait croisé la route en sortant de chez elle le 14 décembre au matin.