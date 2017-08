Nantes : l'automobiliste course l'auto-stoppeur qui lui a volé son portefeuille

Un automobiliste a réussi à rattraper l'auto-stoppeur qui venait de lui voler son portefeuille et qui prenait la fuite dans une rue de Nantes mercredi après-midi.

Lorsqu'il s'arrête à Oudon (Loire-Atlantique) mercredi en début d'après-midi pour prendre un auto-stoppeur, cet automobiliste ne se doute pas que son voyage à Nantes va être mouvementé. Le jeune homme de 19 ans pose ses affaires sur la banquette arrière du véhicule et monte dans la voiture. Arrivé à Nantes, alors que le conducteur roule, le passager se retourne et fait mine de chercher dans son sac un document sur lesquels figurent les horaires de tramway. En réalité, il a repéré la sacoche de l'automobiliste sur la banquette arrière et il en profite pour dérober le portefeuille.

Il demande à descendre pour prendre le tramway

Le jeune homme demande alors à être déposé à la station Doulon sur la ligne 1, il sort rapidement de la voiture mais il ne se dirige pas vers le tramway. Le conducteur le voit partir et il comprend, il se retourne, fouille sa sacoche et s'aperçoit que son portefeuille a disparu. A 65 ans, l'homme ne se démonte pas, il descend de sa voiture et se met à la poursuite du voleur qu'il rattrape et qu'il immobilise en attendant l'arrivée des policiers. Sur son compte Twitter, la police de Nantes appelle d'ailleurs les automobilistes à la vigilance lorsqu'ils prennent des auto-stoppeurs.