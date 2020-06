Nantes : l'Etat condamné pour sa lenteur dans une affaire de garde d'enfants et de pension alimentaire

A Nantes, l’Etat vient d’être condamné - le 27 mai dernier précisément - pour sa lenteur dans une affaire de pension alimentaire et de garde d’enfants. Le dossier était en attente depuis neuf mois. Dans son jugement le tribunal judiciaire de Nantes estime que c'est "anormalement long" et "qu’un délai de l’ordre de six mois peut être considéré comme adéquat en la matière ". L’avocat qui défendait les droits d’une mère de famille a obtenu 4000 euros d'indemnisation. Maître Bertrand Salquain :

C'est un beau succès. Pour les magistrats nantais la mission était difficile car on leur demandait de reconnaître leur propre faute.

L'avocat nantais précise :

On demandait au tribunal de reconnaître un dysfonctionnement dans l'exercice de la justice et dans l'accès des justiciables au tribunal.

La cliente de Bertrand Salquain sollicitait la fixation d'un droit de visite pour le père de ses enfants, la fixation de la résidence des enfants à son domicile, et surtout une pension alimentaire.

De nombreux justiciables mécontents

Maître Bertrand Salquain espère obtenir gain de cause dans onze autres dossiers similaires.