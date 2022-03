Nantes : l'incendie avait causé 500.000 euros de dégâts, trois personnes interpellées

C'était le 31 janvier dernier en début d'après-midi dans le quartier Malakoff à Nantes. Un incendie embrasait le parking souterrain d'un immeuble situé entre le boulevard de Berlin et la place Rosa Parks. Cet immeuble de huit étages abrite notamment les services du bailleur social Nantes métropole habitat. 150 personnes avaient dû être évacuées de leur logement et des bureaux le temps de l'intervention des secours.

Les épaisses fumées et le feu ont détruit cinq voitures et endommagé des locaux au rez-de-chaussée. Un supermarché et une salle de fitness avaient dû rester fermés plusieurs jours. Le préjudice global de cet incendie a été estimé à plus de 520.000 euros.

La police de Nantes annonce ce mercredi matin sur son compte Twitter l'arrestation de trois personnes. Elles ont été placées en garde à vue mardi. Deux sont convoquées au tribunal judiciaire de Nantes.