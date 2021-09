Au lendemain de l'intervention de la police, du RAID et des démineurs au quartier de la Bottière à Nantes, les autorités indiquent ce mercredi qu'il ne s'agissait pas d'une bombe, mais d'une radio avec du sel et une ficelle. Les deux personnes interpellées ont été placées en hôpital psychiatrique.

Nantes : la bombe n'était qu'une radio avec du sel et un peu de ficelle, fausse alerte à la Bottière

Après la forte agitation ce mardi dans le quartier de la Bottière à Nantes suite à une importante opération de police, les autorités rétropédalent. La bombe n'en était pas une, il s'agissait d'une radio avec du sel et un peu de ficelle. Un dispositif placé pour "conjurer un mauvais sort".

Les deux personnes interpellées ont été placées en hôpital psychiatrique. L'un d'eux, schizophrène, était en rupture de soins. Tandis que le second tient des "propos délirants". Dans cet appartement, une petite radio avec beaucoup de sel qui aurait pu ressembler à de la poudre, et une ficelle pour permettre de changer le volume et les fréquences. L'un d'eux avait rencontré une marabout, qui lui avait conseillé cette installation pour conjurer un mauvais sort. Détail important, la musique devait être poussée au maximum pour avoir un effet.