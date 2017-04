A Nantes, la couronne d'une statue de l'Enfant Jésus a été volée à l'église Sainte-Croix

Un ou plusieurs voleurs ont dérobé, ce mardi, une couronne en hauteur sur une statue située dans un autel de la célèbre église située quartier Bouffay, à Nantes. Les sœurs de la paroisse ont porté plainte.

Mardi matin, peu après 9h, la sacristaine de l'église Sainte-Croix, à Nantes, s'aperçoit que la couronne dorée qui orne la statue de l'Enfant Jésus dans l'autel Notre-Dame-de-Bon-Secours a disparu. Aussitôt, elle le signale à la paroisse et une plainte est déposée dans la soirée au commissariat de police.

C'est rare, mais il arrive que des objets soient volés dans l'église, des pierres, un fauteuil, et même un ange il y a quelques années" : Henri Bouyer, économe.

Selon Henri Bouyer, l'économe de l'église Sainte-Croix, le ou les voleurs auraient escaladé l'autel, et renversé au passage des pots de fleurs, pour dérober la couronne en hauteur. Des pierres qui ornaient également la statue auraient également été dérobées. Henri Bouyer estime qu'il est "impossible pour le moment d'évaluer la valeur de cette couronne". La statue, signée du sculpteur Emilien Cabuchet, date de 1864 et est répertoriée à l'Inventaire des Monuments Historiques. Elle appartient à la Ville de Nantes, au titre de la loi de 1905 de séparation de l'Eglise et de l'Etat.

Précisons que l'église Sainte-Croix est ouverte au public tous les jours, de 7h45 à 19h00. "Il est donc facile d'y entrer", affirme Henri Bouyer, "même si pour escalader l'autel en pleine journée, il faut quand même du culot !".