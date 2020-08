Nantes : la crise des entreprises du spectacle

La ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, recevra ce mercredi les acteurs du monde de la culture frappés de plein fouet par la crise économique liée à la crise sanitaire du coronavirus. Ces rendez-vous successifs, qui auront lieu au ministère, s'étaleront sur plusieurs jours. La semaine dernière, Roselyne Bachelot avait assuré sur Twitter qu'elle accompagnerait "au plus près le secteur de la culture pour faire coexister la prudence et le soutien aux artistes et à l'économie".

A Carquefou, Melpomen, un géant en sommeil

A Carquefou, près de Nantes, Melpomen, est l'un des plus gros fournisseurs de la région en matériel de son et lumière pour les concerts et les spectacles. Crée en 1982, Melpomen emploie 35 salariés. Aujourd'hui, la plupart des salariés sont au chômage partiel et le hangar de matériel reste désespérément plein. Melpomen ne fera pas appel cet été à des centaines d'intermittents du spectacle.

Le hangar de Melpomen © Radio France - Bertrand Pidance

"On est inquiet"

Melpomen travaille sur le Hellfest, Les Nuits de l'Erdre, les Rendez-vous de l'Erdre, le Zénith et la Cité des congrès de Nantes. Avec les festivals, concerts et spectacles annulés, Melpomen a perdu 95% de son chiffre d'affaires. "Il n'y a plus rien" constate Frédéric Epié, le directeur de Melpomen, "ce qui est difficile, c'est qu'on a aucune date de reprise. On est inquiet pour les salariés et pour ce qu'on va devenir". Frédéric Épié, conserve l'espoir. "On espère qu'il y aura des mesures qui pourront être respectées dans les salles" dit le directeur de Melpomen, "Maintenant, à voir si le public va suivre et aura envie de voir des spectacles avec des masques". Au Niveau financier . Melpomen va bénéficier via son groupe d'un PGE. Ce Prêt Garanti par l'Etat va arriver en septembre. "Il va nous permettre de sortir la tête de l'eau" dit Frédéric Epié, "on a la chance d'avoir le chômage partiel garanti jusqu’à la fin décembre mais on sait que 2021 ne va pas repartir tout de suite".