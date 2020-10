Nantes : la drogue était cachée dans le local à poubelles

Les policiers de brigade canine ont mis la main sur près de 500 grammes de résine de cannabis mardi matin lors d'un contrôle de routine dans le quartier de la Bottière à Nantes. Une équipe patrouillait dans la rue de la Bottière lorsqu'un agent a remarqué que la porte de la cave d'une résidence était ouverte. Les fonctionnaires descendent de voiture, pénètrent dans le couloir avec la chienne spécialisée dans la recherche de produits stupéfiants. Très vite l'animal renifle une odeur et accélère en direction du local à poubelles devant lequel elle s'arrête.

Cinq petits paquets de résine

La chienne pose ses pattes sur les murs comme si elle voulait grimper, son maître comprend et la hisse jusqu'aux canalisations où elle marque un arrêt. Derrière les tuyaux, les policiers découvrent alors quatre plaquettes de résine de cannabis et une cinquième entamée, toutes emballées avec un film transparent et portant la mentionnant "pake".