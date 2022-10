Nantes : la fac de droit alerte ses étudiants après la présence d'individus suspects aux abords du site

Ce mercredi 12 octobre, sur les coups de 15h, les étudiants de la fac de droit de Nantes ont reçu un mail de la direction les mettant en garde. Ce mail fait suite à "un signalement concernant la présence d'individus suspects aux abords de la fac de droit". Sans plus de précision. Le mail, en cas de souci, invite les élèves à "marcher ou courir" en direction d'un groupe de personnes. Autre conseil "abritez vous dans n'importe quel bâtiment de l'université." Très vite après l'envoi de ce mail, un deuxième moins alarmiste. Il est écrit que l'objectif du premier envoi "est de rappeler les mesures de préventions élémentaire" et que "le signalement effectué est un incident isolé."

Renfort des rondes du service sécurité annonce la fac

Sur le campus, les étudiants racontent avoir été surpris de ce message. "C'est inédit, ça n'est jamais arrivé", indique cette étudiante présente depuis quatre ans sur le site. Les deux Méline, elles, disent ne pas avoir été témoin de quoi que ce soit. Personne ne leur a rapporté non plus quelque incident que ce soit. Mathew lui évoque une histoire qui remonterait au début de semaine : "l'histoire d'une jeune fille qui s'est fait poursuivre par trois jeunes hommes, cachés dans des buissons, qui l'ont poursuivie en courant. La jeune fille a réussi à se fondre dans la masse, comme elle l'a dit. Apparemment, c'était de jour, vers 15-16h. C'est assez hallucinant que personne n'est vu la scène. On se rend compte que l'on est en sécurité nul part. C'est vrai que ça fait peur en quelque sorte."

Les deux Méline, elles sont partagées. Pour l'une, "on nous prévient et puis après on nous envoie un mail pour dire "ne stressez pas". Finalement, est-ce qu'il n'aurait pas fallu prévenir plus tard, quand il y aurait eu quelque chose de concret." Mais pour l'autre "mieux vaut prévenir que guérir." Comme d'autres, elles évoquent aussi le contexte nantais, où il a beaucoup été question d'insécurité en centre-ville ou certains quartiers : "je connais Nantes. Je sais qu'en ce moment, c'est un peu plus chaud que d'habitude. On nous dit de ne pas changer nos habitudes, mais finalement si on nous met au courant d'une menace, on va quand même être plus sur nos gardes. C'est stressant."

Le deuxième message reçu par les étudiants ce mercredi après-midi. © Radio France - Céline Loizeau

Pas de détail communiqué par la fac sur ce qu'elle appelle un "incident isolé"

Dans ses messages, la fac de droit n'apporte pas de détails sur le fait en question. Pour Lou et Clara "quand on nous donne ce type d'informations, on aimerait bien savoir de quoi se méfier. Ca génère plus d'anxiété. On ne peut pas prévoir de comportement. On ne sait pas si c'est question de violence, de drogue, en fait, c'est hyper flou."

Sollicitée, la fac de droit fait savoir qu'elle donne pas suite à notre demande. Dans l'un de ses mails aux étudiants, elle précise que le service de sécurité du campus renforce ses rondes.

L'un des messages de la fac de droit a été repris par une ancienne candidate aux législatives du parti d'Eric Zemmour. Elle interpelle de manière cash le ministre de l'Education Nationale sur ce que la fac appelle "un incident isolé".