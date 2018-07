Nantes, France

Les deux nouveaux avocats de la famille d'Aboubakar Fofana ne comprennent pas que le CRS qui a tué le jeune homme mardi soir au Breil devant le 68 rue des Plantes au cours d'un contrôle de police soit simplement sous contrôle judiciaire et non sous bracelet électronique. Pas plus qu'ils ne comprennent l'énoncé de l'ouverture d'information judiciaire. Pour maître Franck Boezec le policier devrait être poursuivi pour homicide volontaire et non pour violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner.

Nous avons été sidérés par la posture prise par le procureur de Nantes dans cette affaire (...), quand un homme tue un autre homme généralement le procureur ouvre une enquête du chef d'homicide volontaire (...) ici ce n'est pas le cas (...) donc on a peur que le parquet (...) tire vers le bas la vérité" - Franck Boezec

Les avocats lancent un appel à témoins

Franck Boezec lance aussi un appel à témoins. L'avocat et sa consœur maître Anne Bouillon appellent toute personne ayant assisté au drame à témoigner car pour le moment disent t'il à la lecture du dossier d'instruction, seuls six policiers et un témoin ont été entendus.

La famille est heurtée par les "propos orduriers de la fachosphère"

La mère, la grande soeur, le petite frère et le grand frère d'Aboubakar Fofana ne s'exprimeront pas dans la presse. Submergés par la tristesse et dépassés par la médiatisation de l'affaire, ils préfèrent laisser leurs conseils le faire. Anne Bouillon demande "respect et dignité".

La famille est heurtée par les propos orduriers et délétères relégués sur les réseaux sociaux par la fachosphère. C'est abjecte, il faut que ça cesse rapidement. La famille appelle au calme et au respect."

La mort d'Aboubakar Fofana a entraîné six nuits d'émeutes à Nantes avec quelques 175 voitures brûlées et de nombreux bâtiments publics incendiés.

