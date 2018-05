C'est l'histoire incroyable de la fugue d'un enfant de cinq ans. Ce lundi à Nantes. Le petit garçon a quitté son domicile sans en avertir sa mère. Puis il a pris le bus tout seul. Il a été retrouvé une heure et demi plus tard à la gare, de l'autre côté de la ville.

Nantes, France

On imagine aisément la frayeur de la maman quand elle sort de sa douche. Il est midi ce lundi. Le petit Julien n'est pas dans l'appartement. La porte d'entrée est ouverte. Quelques instants plus tôt, elle était fermée à clé de l'intérieur. Branle-bas de combat. La police mobilise quatre équipages et un chien pisteur. Le quartier des Dervallières est passé au peigne fin.

Il prend le bus tout seul à cinq ans

L'enfant, scolarisé en grande section de maternelle, est finalement retrouvé par un agent de sécurité de l'autre côté de la ville, dans le souterrain de la gare de Nantes. Il n'y aucune aucune tentative d'enlèvement derrière cette histoire, explique la police. L'enfant a fait une fugue. Le bus C3 se trouve au pied de son immeuble, 7 étages en dessous de chez lui, il est direct jusqu'à la gare. Julien connait le trajet. Il est habitué à prendre le train, car son père habite en région parisienne.

Reste une question en suspens, et pas des moindres : comment un garçon de 5 ans peut il prendre seul le bus sans attirer l'attention de personne ? On a calculé, le trajet domicile-gare dure 28 minutes.