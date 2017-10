Nantes : la garde à vue de l'homme qui a menacé un prêtre avec une arme prolongée de 24 heures

L'homme de 28 ans a été interpellé jeudi en fin de matinée après avoir pénétré dans une église en pleine messe et menacé le prêtre avec un pistolet à gaz. La police judiciaire prolonge sa garde à vue pour vérifier son état de santé et ses motivations, car ses déclarations sont "confuses".

Interpellé jeudi peu avant midi par les policiers, l'homme de 28 ans qui avait menacé le père Bernard Charrier avec une arme en pleine messe dans l'église Sainte-Croix de Nantes, quartier Bouffay, reste en garde à vue. La police judiciaire veut en savoir plus sur son état de santé et sur ses motivations. Une source policière évoque "des propos confus" et parle d'un homme "fragile psychologiquement et délirant". La piste terroriste avait très rapidement été écartée par le procureur et les enquêteurs. La garde à vue est prolongée de vingt-quatre heures à partir de vendredi midi.

La piste terroriste rapidement écartée

L'homme, originaire du Pays de Retz (Loire-Atlantique), n'a pas de casier judiciaire (hormis un délit routier) et semble avoir agi seul. Il est entré dans l'église pendant la messe, vers 11h40 jeudi, a sorti une arme non létale et s'est dirigé vers le prêtre "en train de lire l’Evangile". Mais il n'a finalement blessé personne et n'a pas fait usage de son arme. Il a été désarmé sans difficulté par les policiers, rapidement alertés.