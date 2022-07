Nantes : la gare évacuée un soir de départ en vacances pendant deux heures à cause d'un colis suspect

La gare a été évacuée pendant deux heures à cause d'un colis suspect, le vendredi soir du premier week-end des vacances d'été.

Les voyageurs de la gare de Nantes ce vendredi soir se souviendront longtemps de ce départ en vacances. Vers 19h, un colis suspect est signalé. La procédure s'engage et un chien spécialisé dans le repérage d'explosifs se charge donc de tester le bagage en question. C'est alors qu'il "marque" sur le sac, cela signifie qu'il repère de la poudre ou des odeurs particulières liées à des explosifs en tout genre.

Branle-bas-de-combat, la gare est entièrement évacuée et les démineurs sont appelés sur place. Ces derniers se chargent de détruire ce sac, et on découvre qu'il s'agissait en réalité de produits pour de la musculation. Les voyageurs ont donc attendus pendant deux heures à l'extérieur du bâtiment jusqu'à 21h.