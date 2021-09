Nantes : la jeune prostituée a le courage de dénoncer sa proxénète, deux personnes sont mises en examen

Ce qui est notable, rare raconte une source proche du dossier, c'est que c'est la victime, une jeune femme contrainte de se prostituer qui a osé dénoncer les faits. C'était il y a deux ans, mais depuis il y a eu les confinements qui ont freiné ce type d'activité. Et les enquêteurs nantais cherchaient aussi à savoir si d'autres femmes, d'autres victimes potentielles se manifesteraient ou seraient identifiées. Ce n'est pas le cas à ce stade. Mais leur travail a abouti à des interpellations mardi et ce vendredi aux mises en examen pour proxénétisme, traite d'êtres humains et blanchement d'argent de deux personnes.

La menace du mauvais œil

Comme sa proxénète, la victime vient du Nigéria. On lui promettait ici, en France, une vie meilleure. Avant de quitter l'Afrique, elle s'engage à rembourser sa dette contractée pour le voyage. Cela se passe lors d'un rituel de magie noire appelé le «juju». Si elle ne tient pas ces engagements, lui dit-on, le malheur s'abattra sur elle et sa famille.

A son arrivée en France en 2017, à Paris puis très vite Nantes, ce n'est pas un travail dans un salon de coiffure qui attend la jeune femme. Mais le trottoir. L'argent issu des passes est envoyé au Nigéria, chez des proches de la maquerelle. Il est question de plusieurs dizaines de milliers d'euros.

Ce vendredi après-midi, le parquet de Nantes a demandé que le sexagénaire soupçonné d'avoir aidé la proxénète à blanchir l'argent soit placé sous contrôle judiciaire. Quant à la femme, de la détention provisoire a été requise.