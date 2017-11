Nantes : la maison de la vieille dame placée en maison de retraite était occupée par des squatteurs

Surprenante découverte ce vendredi midi à Nantes près du lycée des Bourdonnières. Six personnes ont été délogées d'une maison qu'elles occupaient illégalement.

C'est un quartier tranquille, fait de petites maisons de ville. Alors quand la voisine constate que chez la vieille dame partie en maison de retraite, la porte du garage est forcée, l'association qui s'occupe de gérer les biens de la retraitée envoie quelqu'un sur place avec un serrurier.

La porte est réparée mais ce vendredi matin l'association repasse au domicile de la personne âgée et entend du bruit à l'intérieur. Effectivement, il y a là six personnes, qui vivent dans la maison de la vieille dame en toute illégalité. Elles se servent de la vaisselle, consomment eau gaz et électricité, les compteurs n'avaient pas été coupés, et entassent à l'intérieur leur mégots et leurs sacs poubelles. Pour une raison inexpliquée, toutes les poignées extérieures et intérieures ont disparu.

Les six squatteurs, une femme et cinq hommes ont entre 20 et 31 ans. Il y a une Française, un Belge, un Algérien et trois Tunisiens. L'un d'entre eux fait l'objet d'une obligation à quitter le territoire français.

D'après les premiers éléments de l'enquête, ils occupaient le domicile de ce quartier du sud Nantes depuis un peu plus d'un mois.

Ces 6 personnes sont en garde à vue depuis ce vendredi midi.