Nantes : la "maison du peuple" de nouveau occupée, la police déployée pour évacuer les lieux

Le lieu avait déjà été le théâtre d'une occupation par des associations qui militent pour le droit au logement il y a quelques mois, avant une évacuation au cœur de l'été. La "maison du peuple" a de nouveau été investie dans la nuit de dimanche à lundi par des militants du collectif Base (Base d’action sociale et écologiste) pour y loger des personnes sans abris, des réfugiés, des demandeurs d'asile.

Cet ancien collège, situé rue du Chapeau-Rouge, appartient au diocèse de Nantes qui dit "regretter cette nouvelle occupation" dans un communiqué. "La « Maison du Peuple » livre un combat associatif et politique dans lequel l’Eglise n’entre pas et dont elle ne cautionne pas les méthodes." Le diocèse confirme ce lundi que la "Fondation de la Providence a été contrainte de demander l’évacuation des lieux, étant donné _la vétusté et l’insalubrité des locaux_."

L'évacuation de la "maison du peuple" a commencé dans le calme ce lundi 20 décembre 2021 © Radio France - Youenn Gouzerh

La police a commencé dans l'après-midi l'évacuation des lieux, par petits groupes. Les opérations se déroulent dans le calme.

Le bâtiment que des militants ont voulu occuper est un ancien collège propriété du diocèse de Nantes © Radio France - Youenn Gouzerh

Dans son communiqué le diocèse rappelle que "lors de la précédente occupation de ce lieu, des personnes migrantes y étaient hébergées. Le diocèse avait recherché alors des solutions, comme la signature d’un bail précaire sous certaines conditions : à savoir l’accompagnement de ces personnes par une association professionnelle (les Eaux Vives et Une Famille un Toit avaient été sollicitées), l’accord de la Mairie de Nantes et de la Préfecture et l’amélioration des conditions de sécurité du bâtiment. La qualité d’un accueil digne des personnes précaires passait par un tel montage. Ceci n’a pas été possible." Avant de conclure en lançant un appel aux pouvoirs publics : "Et en ce temps de Noël, l’Église redit toute l’importance d’accueillir dignement les personnes les plus fragiles."