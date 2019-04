Nantes : les manifestations non déclarées de "gilets jaunes" interdites pour l'acte 23 du mouvement

La préfecture de Loire-Atlantique a indiqué, ce vendredi midi, que toutes les manifestations de "gilets jaunes" non déclarées seraient interdites, ce samedi à Nantes. Cette décision intervient à la suite des appels à défiler publiés sur les réseaux sociaux, ces derniers jours.

Nantes, France

La décision est tombée, ce vendredi à la mi-journée. La préfecture de Loire-Atlantique, qui redoute de nouvelles violences et destructions dans le centre-ville de la cité des Ducs, a décidé d'interdire toute manifestation non déclarée, ce samedi, pour l'acte 23 des "gilets jaunes".

Première interdiction d'une manifestation non déclarée à Nantes

"Des individus radicaux seront présents en nombre important, peut-on notamment lire dans le communiqué diffusé, ce vendredi par la préfecture de Loire-Atlantique. Ils sont susceptibles de mener des actions violentes dans le centre-ville, lieu de concentration de bâtiments publics et de commerces, pour certains symboliques." A moins de 24 heures d'un nouveau rassemblement de "gilets-jaunes", l'Etat a donc décidé d'interdire pour la première fois toute manifestation non déclarée, à Nantes.

Cet arrêté préfectoral a été pris après la publication sur les réseaux sociaux, de plusieurs messages appellant à un nouveau rassemblement, ce samedi après-midi. Le périmètre concerné par ces interdictions s'étend de la rue Franklin jusqu'au cours Saint-Pierre et des allées de la Bourse, Brancas et du port Maillard jusqu'aux rues Jeanne-d'Arc et Jean Jaurès (voir carte ci-dessous).

Le périmètre concerné par les interdictions de manifester, ce samedi, à Nantes. © Radio France - Florian Cazzola