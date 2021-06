Nantes : près de 600 caravanes stationnent en dehors des aires d'accueil des gens du voyage.

Alors que l’agglomération nantaise est confrontée depuis plusieurs semaines à un afflux de gens du voyages, Nantes Métropole a lancé un recensement pour chiffrer le phénomène. Selon François Prochasson, Vice Président de la métropole de Nantes, en charge notamment de la question des gens du voyage et du droit au logement, il y avait au mois de mai, 600 caravanes qui stationnaient en dehors des aires d'accueil. Au plus fort du printemps, il y en a eu jusqu’à 900. On est loin de la capacité totale des aires d’accueil qui est de l'ordre 200 familles.

L'aire de grand passage est vide

Il y a une "Aire de grand passage" à Cheviré sur une prairie équipée avec l'électricité et l'eau et elle est vide. Un schéma départemental de stationnement des gens du voyage a été lancé en 2018. Selon la loi, les grandes communes ont l'obligation d'avoir une aire de stationnement et dans l'agglomération trois communes n'en ont pas mais ont des projets. Les financements sont prévus.