Nantes : un gang de narco-banditisme démantelé

Le coup de filet a eu lieu le 1er décembre à Nantes et autour de La Roche-sur-Yon en Vendée mais l'affaire n'est révélée que ce mardi soir : 10 personnes ont été interpellées dans une affaire de trafic d'héroïne et de cannabis, 10 hommes âgés d'une trentaine d'années, "tous ancrés dans la délinquance" selon un enquêteur, cinq ont été écroués. L'enquête menée par la police judiciaire de Nantes a duré deux ans, les perquisitions menées dans la foulée des arrestations ont permis de mettre la main sur 2,5 kg d'héroïne, quatre armes et 130.000 euros. De gros moyens humains et techniques ont été employés pour résoudre cette affaire.

Des semi-grossistes

Ces trafiquants fonctionnaient comme une entreprise dans laquelle chacun a son rôle et sa feuille de route, de "l'ingénierie criminelle" selon le procureur de la République de Nantes; Pierre Sennès. Ces hommes agissaient sans intermédiaire, ils allaient eux-mêmes acheter la drogue en Belgique, aux Pays-Bas et au Maroc. Pour cela, ils multipliaient les précautions en changeant régulièrement de téléphones portables, ils ont aussi utilisé une quarantaine de véhicules en deux ans. Pas de grosses cylindrées mais plutôt des petits modèles, histoire de rester discrets en passant les frontières. De retour chez eux, ils ne vendaient pas eux-mêmes la drogue, ils étaient des semi-grossistes comme disent les policiers, ils confiaient la distribution aux petits dealers de quartiers.

Une affaire de "narco-banditisme"

Les enquêteurs ont établi des liens entre ces trafiquants et des affaires de coups de feux dans les quartiers nantais ces derniers mois. Pour le directeur de la police judiciaire de Nantes, Marc Perrot, on est "au cœur du narco-banditisme". Il explique que des membres de cette équipe ont fait l'objet de plusieurs tentatives d'homicides et de plusieurs fusillades ces derniers mois à Nantes. D'autres sont aussi les auteurs de coups de feu. Ainsi, l'un des 10 hommes impliqués dans cette affaire de drogue est soupçonné de tentative de meurtre sur un jeune du quartier Malakoff.