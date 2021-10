La police en planque pour piéger le revendeur d'un saxophone volé à Nantes

Un homme a été interpellé, ce mardi matin et placé en garde à vue à la sortie d'un magasin de musique à Nantes. Entre ses mains : un saxophone d'une valeur de 4.000 euros. Il est suspecté d'avoir volé cet objet il y a une semaine. Dans la nuit du 4 au 5 octobre, un homme laisse sa voiture dehors avec son instrument de musique à l'intérieur bien emballé. Le lendemain matin, il découvre la vitre brisée et il n'y a plus son bel instrument à vent.

La victime se tourne alors vers la police pour déposer plainte, il prend aussi l'initiative de prévenir les magasins de musique nantais de ce vol au cas où une personne se présenterait avec l'objet. De leur côté, les enquêteurs fouinent les sites internet de revente pour s'assurer que l'instrument de musique n'y fasse pas surface.

Planque de la police pendant trois jours

Le 9 octobre dernier, un magasin de musique nantais rappelle la victime. Une personne est entrée dans l'établissement avec un objet qui correspond exactement à sa description, dans la même housse que celle dérobée quelques jours plus tôt. Le mélomane prévient alors les forces de l'ordre de cet appel.

Les enquêteurs mettent en place une surveillance devant le magasin dans l'espoir que le suspect revienne. Pendant trois jours ils campent, et ce mardi, il pointe le bout de son nez dans le magasin. Le revendeur a appelé le voleur présumé pour lui dire qu'il ne pourrait pas revendre l'instrument, une ruse pour le piéger. L'homme ne se doute de rien et revient donc récupérer le saxophone, en sortant du magasin il est interpellé par les forces de l'ordre et placé en garde à vue.