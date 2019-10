Nantes : la police va de plus en plus contrôler les cyclistes

Nantes, France

La police a déjà procédé à plusieurs opérations de contrôles ciblés sur les cyclistes à Nantes. Alors que l'hiver approche, elles vont s'intensifier.

Pas de lumière : 11 euros d'amende

Comme la semaine dernière, les policiers nantais ont contrôlé les personnes se déplaçant à vélo, entre 7 h 30 et 8 h 30, ce mardi, à plusieurs endroits à Nantes. En tout, 45 cyclistes et 2 moto-cyclistes ont été contrôlés. La moitié d'entre-eux ont reçu une amende pour défaut d'éclairage.

"Voir et être vu"

Nous allons passer à l'heure d'hiver dans la nuit du samedi 26 au dimanche 27 octobre. Il fera donc plus obscur, voire nuit, en fin d'après-midi. C'est le moment "_où le trafic est plus dense_, ce qui est à l’origine d’une augmentation de l’accidentalité dont sont prioritairement victimes les piétons et les vélocyclistes", rappelle la préfecture de Loire-Atlantique.