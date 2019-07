Nantes : la préfecture prend plusieurs mesures pour la finale de la Coupe d'Afrique des Nations

Nantes, France

Pour éviter tout débordement, le soir de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) qui opposera l'Algérie au Sénégal, la préfecture de Loire-Atlantique a mis en place trois arrêtés jeudi après-midi.

La vente d'alcool à emporter interdite

La bière, le vin et le cidre et les alcools forts seront interdits à la vente à emporter sur toutes les communes de Nantes métropole et de la CARENE, à partir du vendredi 19 juillet à 20 heures et jusqu'au samedi 6 heures. De plus, la consommation d'alcool sera interdite sur la voie publique, hors terrasses de bars.

La vente de carburant au détail sera également prohibée à partir de 12 heures, le 19 juillet et jusqu'au lendemain 6 heures du matin. Idem pour le transport, l'achat et l'utilisation d'artifices entre le 19 juillet à midi et le 20 juillet à 6 heures du matin.