Nantes : la relaxe pour un militant qui avait brûlé un drapeau français

Le procureur de la République avait requis 150 heures de travail d'intérêt général et 400 euros d'amende au Trésor public, il n'en sera rien. Le militant Oussama Sbaï a finalement été relaxé par le Tribunal de Nantes. Ce mardi après-midi, ce délibéré était attendu dans cette affaire peu commune. Cet homme de 40 ans était poursuivi pour avoir "outragé" le drapeau français, lors d'une manifestation contre le pass sanitaire en septembre dernier. Une relaxe prononcée pour "nullité de procédure" concernant une "irrégularité de la consultation et de l'analyse des vidéos". Des vidéos qui avaient été utilisées dans le cadre de l'enquête pour prouver que M.Sbaï avait "brulé" le drapeau tricolore. C'était ce qui avait été plaidé lors de son passage au tribunal au début du mois de mai.

Ce militant qui compte "onze mentions" à son casier judiciaire était défendu par deux visages connus du militantisme de gauche. Me Raphaël Kempf (barreau de Paris) et Me Stéphane Vallée (barreau de Nantes). Revenons-en à ce qui était reproché à M.Sbaï. Il avait été interpellé par des policiers à la sortie du Tribunal de Nantes le 21 septembre dernier, alors qu'il sortait d'une audience pour une autre affaire. Les enquêteurs reprochent à ce militant d'avoir "volé" un drapeau tricolore et de l'avoir "brûlé". Il avait ensuite été convoqué pour un passage devant le tribunal en mars dernier, pendant cette période il était placé sous contrôle judiciaire.

Symbole

Lorsqu'il se présente devant le tribunal en mars dernier, un renvoi est prononcé mais ce n'est pas une demande du militant. La justice prend la décision de mettre fin à cette interdiction de manifester à ce moment-là. Depuis, Oussama Sbaï est revenu en manifestation, comme lors de la traditionnelle marche du 1er mai à Nantes.

Enfin, il passe devant la justice au début du mois de mai, ses avocats plaident la relaxe face à "l'absence de trouble à l'ordre public", pourtant mentionné dans les faits reprochés à Oussama Sbaï. Me Kempf et Me Vallée appuient aussi sur l'argument de la "liberté d'expression" et sur la capacité de "s'emparer" individuellement des symboles représentés par un drapeau tricolore. Donc, le tribunal est allé dans leur sens en prononçant une relaxe dans ce dossier. Un résultat "satisfaisant" pour Me Vallée que nous avons pu contacter.