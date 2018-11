Nantes, France

La famille de Cassandra Rouillard vit dans l'angoisse depuis vendredi dernier. Cette adolescente de 14 ans n'a plus donné signe de vie. Elle a a été vue pour la dernière fois vers 18h15 à proximité de la station de tramway Commerce à Nantes. De taille moyenne, elle mesure 1,54 mètre, a les yeux marrons et porte une combinaison noire, un haut blanc et un blouson rouge. Elle a aussi un sac à dos avec elle. Originaire du Maine-et-Loire, elle était en vacances chez sa grand-mère à Carquefou. Depuis trois jours, sa famille tente de la retrouver. En vain.

Nous pensons au pire" - David, son beau-père

"Nous sommes dévastés", nous a confié son beau-père David. "Nous pensons au pire. Nous n'écartons aucune piste. Fugue, enlèvement ou autre. C'est une élève de quatrième sans problème. Nous sommes tous mobilisés pour la retrouver. Ce que nous souhaitons c'est qu'elle rentre. Nous avons besoin d'elle. Si c'est une fugue, nous ne lui en voudrons pas. Nous sommes là pour l'aider, pas pour la blâmer", a-t-il ajouté.

Le témoignage du beau-père de Cassandra Copier

Si vous l'apercevez ou si vous avez des informations qui permettraient de la retrouver, vous pouvez contacter la gendarmerie de Carquefou au 02.40.50.87.17 ou composer le 17.