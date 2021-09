Nantes : le chien Lab, remporte le trophée "chien héros" pour ses saisies avec les douanes

Lab, un labrador-revieter des douanes nantaises vient de recevoir à Paris le trophée de "chien héros" pour avoir contribué à la saisie de 300 000 euros d'argent sale et plus de 20 tonnes de cigarettes et tabac de contrebande.

Un chien douanier nantais à l'honneur lors de la cérémonie du Palmarès des Trophées des Chiens Héros 2021 de la Centrale Canine, le 15 septembre dernier à la Mairie de Paris. Lab, un retriever du labrador de six ans affecté à la Brigade de Surveillance Intérieure de Nantes, section des Douanes françaises, a obtenu le trophée de "Chien héros" dans la catégorie "chien de recherche de matières illicites".

Lab est spécialisé dans la recherche de tabac de contrebande et de billets de banque. Une spécialité rare et recherchée : seuls trois chiens en activité sont dotés de cette double spécialité en France précise le communiqué de la Centrale canine. Doté d’un comportement particulièrement calme, Lab est capable de retrouver des traces de tabac dans des voitures, vans, camions, bus, mais aussi des containers, à la gare, dans le fret postal, ou encore à l’aéroport (sur les valises ou à corps sur les passagers), dans les domiciles ou encore sur des navires de commerce.

Lab a permis la saisie de plus de 300.000 euros

En binôme depuis cinq ans avec Elisa, maître de chien à la Brigade de Surveillance Intérieure de Nantes, Lab est à l’origine de la découverte de plus de 20 tonnes de cigarettes et tabacs. L’une de ses découvertes a notamment permis de mettre à jour un système de contrebande entre Singapour et le port de Dunkerque.

Pour sa spécialité billets de banque, Lab a permis au total la saisie de plus de 300.000 euros. Parmi ses interventions les plus marquantes, Lab est resté bloqué devant le passager d'un avion; les yeux rivés sur ses chaussures, alors qu'Elisa lui proposait de prendre une pause après la fouille de tout l'avion. Devant l’insistance du chien, l’homme est fouillé et les douaniers découvrent plus de 15.000 euros cachés dans la semelle de ses chaussures. L'homme avait mis en place un système de blanchiment d’argent en lien avec le trafic d’or au Burkina Faso.

Le binôme a également eu l’occasion de représenter la France au Championnat International des équipes Maîtres de Chien en Russie en 2019. 17 chiens d'exception ont été récompensés parmi 120 dossiers de candidature.