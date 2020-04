Nantes : le chien policier permet la découverte de stupéfiants et de munitions dans un immeuble

C'est un policer un peu particulier qui a découvert drogue et munitions, ce lundi, dans les parties communes d'un immeuble du quartier Beaulieu, à Nantes. Un "chien policier" au flair redoutable. Il a permis aux enquêteurs de découvrir un sac contenant une faible quantité de drogue ainsi qu'un dizaine de cartouches de calibres 12 et 20.

Une enquête est ouverte

En patrouille dans le secteur des rues Alain-Gerbault et Paul-Nassivet, qualifié de "sensible" par les forces de l'ordre, les policiers nantais ont été alertés par leur chien qui s'est arrêté près de l'entrée d'un local à vélos. Et plus particulièrement devant une armoire. A l'intérieur, les enquêteurs ont trouvé un "petit morceau de résine de cannabis", deux sachets contenant de "la poudre blanche" - qui sont en cours d'analyse - et quelques munitions.

Dans la foulée, une enquête a été ouverte et les objets saisis ont été confiés à la police scientifique qui va maintenant tenter de trouver des empruntes ou des indices leur permettant de remonter jusqu'à leur(s) propriétaire(s). Pour l'heure, aucune interpellation n'a eu lieu.